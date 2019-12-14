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«Хоффенхайм» на своём поле проиграл «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии

«Хоффенхайм» на своём поле проиграл «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Аугсбург». Встреча состоялась в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Аугсбурга» Филипп Макс, отличившийся на 11-й минуте. Спустя три минуты хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков сравнял счёт. В начале второго тайма Макс снова вывел гостей вперёд, реализовав пенальти, а через пять минут ещё один мяч в ворота хозяев отправил полузащитник Фредрик Йенсен. До финального свистка по одному голу забили нападающий «Хоффенхайма» Юрген Локадия и защитник «Аугсбурга» Иагу Бордуши.

«Хоффенхайм», набрав 21 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (20) — 10-е.

Германия - Бундеслига. 15-й тур
13 декабря 2019, пятница. 22:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 4
Аугсбург
Аугсбург
0:1 Макс – 11'   1:1 Сков – 14'   1:2 Макс – 51' (пен)   1:3 Йенсен – 56'   2:3 Локадия – 80'   2:4 Бордуши – 85'
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