«Хоффенхайм» на своём поле проиграл «Аугсбургу» в матче чемпионата Германии

В матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» принимал «Аугсбург». Встреча состоялась в Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Аугсбурга» Филипп Макс, отличившийся на 11-й минуте. Спустя три минуты хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков сравнял счёт. В начале второго тайма Макс снова вывел гостей вперёд, реализовав пенальти, а через пять минут ещё один мяч в ворота хозяев отправил полузащитник Фредрик Йенсен. До финального свистка по одному голу забили нападающий «Хоффенхайма» Юрген Локадия и защитник «Аугсбурга» Иагу Бордуши.

«Хоффенхайм», набрав 21 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (20) — 10-е.