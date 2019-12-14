«Лилль» одержал четвёртую победу подряд в Лиге 1, обыграв «Монпелье»

В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Монпелье». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «Лилля» Нанитамо Иконе, реализовавший пенальти на 40-й минуте. В середине второго тайма форвард «Монпелье» Анди Делор сравнял счёт. Победный мяч забил хавбек хозяев Ренату Саншеш на 84-й минуте.

Победная серия «Лилля» в чемпионате Франции достигла четырёх матчей. «Монпелье» потерпел второе поражение подряд.

«Лилль» занимает третье место в турнирной таблице французского перевенства. В активе команды Кристофа Галтье 31 очко. «Монпелье» (24) — на 10-м месте.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».