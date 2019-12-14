«Лилль» одержал четвёртую победу подряд в Лиге 1, обыграв «Монпелье»
В матче 18-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Монпелье». Встреча прошла в Вильнёв-д’Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал полузащитник «Лилля» Нанитамо Иконе, реализовавший пенальти на 40-й минуте. В середине второго тайма форвард «Монпелье» Анди Делор сравнял счёт. Победный мяч забил хавбек хозяев Ренату Саншеш на 84-й минуте.
Победная серия «Лилля» в чемпионате Франции достигла четырёх матчей. «Монпелье» потерпел второе поражение подряд.
«Лилль» занимает третье место в турнирной таблице французского перевенства. В активе команды Кристофа Галтье 31 очко. «Монпелье» (24) — на 10-м месте.
Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Франция - Лига 1. 18-й тур
13 декабря 2019, пятница. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 1
Монпелье
Монпелье
1:0 Иконе – 40' (пен) 1:1 Делор – 74' 2:1 Саншеш – 84'
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