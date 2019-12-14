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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 14 декабря в 18:00

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 14 декабря в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне состоится матч 17-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Помогать ему будут ассистенты Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный рефери – Антонио Монтер Соланс.

После 16 туров «Барселона», набрав 34 очка, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал», который занимает второе место, сине-гранатовые опережают за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. «Реал Сосьедад» (27) располагается на 4-м месте.

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