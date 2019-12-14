Тренер «Реала Сосьедад»: Месси невозможно остановить
Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль в преддверии домашнего матча 17-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной» поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.
«Месси невозможно остановить. Он играл против многих команд и против многих тренеров. Можно только надеяться, что у него будет плохой день. Для меня Лионель — лучший футболист в истории, без сомнения. Его окружают игроки, которые не находятся на одном уровне с ним, но которые близки к этому», — приводит слова Альгуасиля Marca.
Матч «Реала Сосьедад» с «Барселоной» состоится сегодня, 14 декабря, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Барселона» и «Реал» получили доходов от ТВ меньше, чем клубы топ-6 АПЛ
- 14 декабря 2019
-
15:25
-
15:19
-
15:00
-
14:52
-
14:43
-
14:33
-
14:30
-
13:59
-
13:52
-
13:29
-
13:24
-
12:53
-
12:47
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:43
-
11:42
-
11:17
-
11:13
-
10:48
-
10:44
-
10:23
-
10:22
-
09:58
-
09:57
-
09:34
-
09:32
-
08:48
-
08:29
-
07:59
-
06:15
-
04:47
-
04:34
-
03:49
Партнерский контент