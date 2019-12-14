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Тренер «Реала Сосьедад»: Месси невозможно остановить

Тренер «Реала Сосьедад»: Месси невозможно остановить
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль в преддверии домашнего матча 17-го тура испанской Примеры с каталонской «Барселоной» поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Месси невозможно остановить. Он играл против многих команд и против многих тренеров. Можно только надеяться, что у него будет плохой день. Для меня Лионель — лучший футболист в истории, без сомнения. Его окружают игроки, которые не находятся на одном уровне с ним, но которые близки к этому», — приводит слова Альгуасиля Marca.

Матч «Реала Сосьедад» с «Барселоной» состоится сегодня, 14 декабря, в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта», начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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