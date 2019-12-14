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«Атлетико» готов снизить цену на Сауля до € 100 млн

«Атлетико» готов снизить цену на Сауля до € 100 млн
Футбол / Англия 0

«Атлетико» готов продать полузащитника Сауля Ньигеса в зимнее трансферное окно за € 100 млн. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно информации источника, сумма отступных за 25-летнего хавбека составляет € 150 млн, однако «матрасники» готовы снизить её на треть, если футболист изъявит желание сменить команду. За ситуацией с переходом испанца наблюдают два клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В текущем сезоне Сауль принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету полузащитника один забитый мяч. Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетико» занимает 7-е место. В активе «матрасников» 26 очков после 16 туров.

Источник: «Манчестер Юнайтед» получит средства на покупку Холанда и Сауля
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