В ВЭБ.РФ прокомментировали переход 75% акций ЦСКА под их контроль

Член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства.

«Так как я являюсь членом наблюдательного совета ВЭБ.РФ, то считаю необходимым прокомментировать вчерашние решения, связанные с ПФК ЦСКА. Почему возникла необходимость действовать?

За последние два года футбольный клуб ЦСКА прошёл через смену поколений, стартовала новая фаза развития клуба. Де-факто текущее межсезонье и окончание сезона во многом являются определяющими для будущего ПФК ЦСКА. Клуб может усилить состав, завоевать по результатам чемпионата-2019/20 место в Лиге чемпионов, что позволит сделать следующий шаг в развитии молодой команде. В ином случае команда может пойти по негативному сценарию развития.

Очевидно, два этих спортивных сценария — два разных сценария с точки зрения потенциальных доходов клуба и его финансовой устойчивости. В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на новый уровень развития, достижение более амбициозных спортивных результатов, укрепление его финансового состояния и повышение качества активов ВЭБ.РФ.

Будет ли ВЭБ.РФ вмешиваться в оперативное управление клубом? Нет, акционерное соглашение чётко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом, которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе, остается полностью за Евгением Гинером и его командой. Считаю это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов.

Как повлияет сделка на финансовое состояние клуба? Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам: снижение долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлечённый под строительство стадиона, погашен); привлечение новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу увереннее себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен); увеличение денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона — соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время; большая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги чемпионов УЕФА и усилить доходную часть бюджета клуба.

Как повлияет сделка на ВЭБ.РФ? В результате сделки вместо долга с риском неисполнения обязательств банк развития получил на баланс акции клуба с высокой капитализацией, подтверждённой независимым оценщиком международного уровня. Дополнительное вложение финансовых ресурсов в клуб позволит обеспечить рост его капитализации и ещё сильнее улучшить качество активов на балансе ВЭБ.РФ.

Следующим этапом усиления финансовой составляющей клуба должно стать привлечение в состав акционеров новых стратегических инвесторов, имеющих целью вывод клуба на качественно новый уровень в ближайшие годы", — написал Орешкин в «Фейсбуке».