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Мелкадзе — лучший игрок «Тамбова» первой части сезона по версии болельщиков

Мелкадзе — лучший игрок «Тамбова» первой части сезона по версии болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Тамбова» признали нападающего Георгия Мелкадзе лучшим футболистом команды по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба клуба.

За 22-летнего игрока проголосовало 39% поклонников «Тамбова». Второе место с результатом 30% занял голкипер Гиорги Шелия. Тройку лидеров замкнул форвард Владимир Обухов (14%).

В нынешней кампании Мелкадзе забил 5 мячей и отдал две результативные передачи в 12 матчах чемпионата России. Георгий занимает 10-е место в гонке бомбардиров турнира.

Мелкадзе перешёл в «Тамбов» из «Спартака» на правах аренды в сентябре 2019 года. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2019/20.

Турнирную таблицу РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

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