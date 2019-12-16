Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) пройдёт жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. Начало – в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
В ходе жеребьёвки своих соперников по первой стадии плей-офф главного еврокубкового турнира узнают победители групп и команды, занявшие вторые места. Первые оказались в корзине сеяных, вторые – несеяных.
В число сеяных вошли: «Бавария», «РБ Лейпциг» (оба – Германия), «Барселона», «Валенсия» (обе – Испания), «Ливерпуль», «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Ювентус» (Италия).
В корзину несеяных попали: «Аталанта», «Наполи» (оба – Италия), «Атлетико», «Реал» (оба – Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» (оба – Англия), «Лион» (Франция).
На групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.
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