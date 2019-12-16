Клопп: вряд ли Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящих встречах с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.



«Интересная жеребьёвка. На самом деле я думал, что нам попадётся одна из мадридских команд, – так и случилось. У нас только наилучшие воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придётся играть там с «Атлетико», и это их домашний стадион. Будет нелегко, но если посмотреть на итоги жеребьёвки, то можно увидеть, что уже на этой стадии сойдутся четыре или пять пар, достойных финала. Так что всё здорово. Трудные матчи, как и должно быть, но, как я обычно говорю, вряд ли мистер Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался «Ливерпуль».



Что касается нашего предыдущего матча на «Ванда Метрополитано», кажется, тогда нам досталась домашняя раздевалка. Возможно, мы могли бы попросить их отдать нам её снова! Это было действительно здорово. Там было полно символики «Ливерпуля», хотя, думаю, они уже избавились от неё. Это замечательно, что я могу сказать? На этом стадионе прошёл один из лучших вечеров в моей жизни, но в этот раз нам предстоит поехать туда, чтобы максимально выложиться. А затем «Атлетико» приедет на «Энфилд» – тоже прекрасное место», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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