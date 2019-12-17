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Джикия: «Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста

Джикия: «Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста
Футбол / РПЛ 0

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия высказался о положении «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отрыве сине-бело-голубых от ближайших преследователей.

«Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещё не закончен. Я все подсчёты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.

Что касается отрыва в 10 очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», — сказал Джикия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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