Джикия: «Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста

Капитан московского «Спартака» защитник Георгий Джикия высказался о положении «Зенита» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отрыве сине-бело-голубых от ближайших преследователей.



«Зенит» — чемпион? Следующий вопрос, пожалуйста. Нынешний сезон? Он ещё не закончен. Я все подсчёты буду проводить в мае. Или чуть раньше, если кто-то досрочно выиграет золото.



Что касается отрыва в 10 очков от второго места, посмотрим, что будет после сборов. Может, чей-то порыв иссякнет. Не хочу никого заранее называть чемпионом, прогнозировать что-либо, поздравлять кого-либо. Вот когда кто-то выиграет золото, тогда и поздравлю знакомых ребят, напишу им с удовольствием», — сказал Джикия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».