ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков

ЦСКА объявил об уходе полузащитника клуба Дмитрия Ефремова, вратаря Максима Едапина и защитника Данила Савиных. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Россиянин перешёл в ЦСКА в декабре 2012 года. Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубка страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. На счету футболиста 54 матча за основную команду ЦСКА.

Восстановление после травмы крестообразной связки Ефремов завершит под наблюдением медицинского штаба красно-синих.

Воспитанники ЦСКА Едапин и Савиных, выступавшие за молодёжную команду, также покинули московскую команду.