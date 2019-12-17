ЦСКА объявил об уходе Ефремова и ещё двух игроков
ЦСКА объявил об уходе полузащитника клуба Дмитрия Ефремова, вратаря Максима Едапина и защитника Данила Савиных. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Россиянин перешёл в ЦСКА в декабре 2012 года. Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубка страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. На счету футболиста 54 матча за основную команду ЦСКА.
Восстановление после травмы крестообразной связки Ефремов завершит под наблюдением медицинского штаба красно-синих.
Воспитанники ЦСКА Едапин и Савиных, выступавшие за молодёжную команду, также покинули московскую команду.
ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым
- 17 декабря 2019
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