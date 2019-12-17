Вальверде — о Зозуле: уважение должно быть ко всем

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 10-го тура Примеры с «Реалом» прокомментировал инцидент, произошедший с нападающим «Альбасете» Романом Зозулей в матче 20-го тура испанской Сегунды с «Райо Вальекано».
Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. В частности, фанаты скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. Игроки «Альбасете» приняли решение его не продолжать.
«Да, я знаю, что произошло. Не стану проводить никаких параллелей с матчем с «Реалом». Люди могут свободно выражать своё мнение на поле, пока соблюдается уважение ко всем. Мы просим об этом. Я не знаю, что произойдёт завтра. Футбол должен быть чем-то, что определяет людей, а не разделяет нас», — приводит слова Вальверде Marca.
- 17 декабря 2019
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