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«Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом»

«Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде определился со списком из 18 футболистов, которые могут принять участие в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

Из-за травмы матч пропустит французский нападающий Усман Дембеле.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Юмтити.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Карлес Аленья, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль.

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Сайоль, Ансу Фати.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

«Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной»
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