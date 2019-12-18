Сульшер: надеюсь отметить год работы в «Манчестер Юнайтед» победой

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Кубка лиги с «Колчестер Юнайтед» и подвёл итоги своего первого года в клубе.
«Мой первый год прошёл очень стремительно, я получил от него огромное удовольствие. Для меня большая честь представлять клуб, и в среду я постараюсь сделать так, чтобы этот праздник принёс только положительные эмоции. У нас есть преимущество в том, что играем дома, но дело в том, что это команда, которая уже выбила «Тоттенхэм» и «Кристал Пэлас», поэтому мы не имеем права дать слабину.
Пусть мы явные фавориты, но мы понимаем, что должны показать качественную игру и создавать опасные моменты. Надеюсь, так и будет. На кону выход в полуфинал турнира. Поэтому нам следует начать матч ярко и забивать голы. Мы должны задействовать всех игроков, потому что в декабре и январе нас ждёт много матчей. А если мы пройдём дальше, будет ещё два матча», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.
- 18 декабря 2019
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