«Кёльн» отказался от открытия академии в Китае из-за «тоталитарной диктатуры» в стране

Немецкий Кёльн принял решение отказаться от идеи открытия академии в Китае. Как сообщил представитель совета клуба Штефан Мюллер-Ремер, это связано с тем, что клуб не поддерживает политику страны.
«Зарабатывать деньги любым путём — это не про нас. В Китае массово игнорируются права человека, а ситуация со слежкой хуже, чем мог бы себе представить Джордж Оруэлл. Я слежу за ситуацией уже более 20 лет, несколько раз был в Китае, поэтому знаю, о чём говорю.
Я бы сказал, что в целом ещё большой вопрос, сумеем ли мы заработать деньги на китайском рынке. Как бы то ни было, существуют вещи важнее денег, и такая социально-активная некоммерческая организация, как «Кёльн», не планирует поддерживать жестокую и тоталитарную диктатуру», — цитирует Мюллер-Ремера The Guardian.
Ранее полузащитник «Арсенала» Месут Озил на своих страницах в социальных сетях обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае. После критики в адрес футболиста лондонский клуб выступил с заявлением, в котором отметил, что высказывание Озила является его личным мнением, тогда как сам «Арсенал» остаётся аполитичным.
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