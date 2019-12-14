«Арсенал» открестился от слов Озила о преследованиях уйгуров в Китае
Лондонский «Арсенал» выступил с заявлением после того, как полузащитник команды Месут Озил на своих страницах в социальных сетях обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае.
«Клуб хочет сделать чёткое заявление относительно комментариев Месута Озила в социальных сетях. То, что написал Озил, является его личным мнением. «Арсенал» всегда придерживался принципа не вовлекаться в политику», — говорится в сообщении «канониров» на сайте Sina Weibo.
Китай обвиняется в проведении репрессивной политики против уйгуров и ограничении их религиозных и культурных прав. В китайском регионе Синьцзян проживает около 10 млн уйгуров (45% населения).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступна на «Чемпионате».
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