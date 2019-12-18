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Венгер: Озил имеет право выражать своё мнение, он не говорит за «Арсенал»

Венгер: Озил имеет право выражать своё мнение, он не говорит за «Арсенал»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о словах полузащитника лондонского клуба Месута Озила в отношении политики Китая.

Напомним, Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают факт преследования уйгуров в Китае. Игрок закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже из-за его слов в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3).

«Всё, что говорит Озил, касается его, а не „Арсенала“. Месут обладает свободой слова, как и все остальные, и он пользуется своей известностью, чтобы выразить мнение, которое не обязательно должны разделять все. Он имеет право выражать своё мнение. Важно, что Озил несёт личную ответственность за сказанное. Он не говорит от имени клуба. Когда высказываете мнение, вы должны осознавать последствия», — приводит слова Венгера BBC.

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