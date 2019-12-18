Новиков и Мусаев присутствуют на матче Примеры «Барселона» — «Реал»

В перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимает мадридский «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 76-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На этом матче в Барселоне присутствуют главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.

Фото можно посмотреть на странице Кирилла Новикова в «Инстаграме».

«Барселона» набрала в 16 матчах 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте в таблице Примеры. В тройку лидеров соревнований также входит набравшая в 17 матчах Примеры 31 очко «Севилья».