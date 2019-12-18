Новиков и Мусаев присутствуют на матче Примеры «Барселона» — «Реал»
В перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры «Барселона» принимает мадридский «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. К 76-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На этом матче в Барселоне присутствуют главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков и наставник «Краснодара» Мурад Мусаев.
Фото можно посмотреть на странице Кирилла Новикова в «Инстаграме».
«Барселона» набрала в 16 матчах 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (35) — на втором месте в таблице Примеры. В тройку лидеров соревнований также входит набравшая в 17 матчах Примеры 31 очко «Севилья».
- 19 декабря 2019
-
00:23
-
00:21
-
00:07
- 18 декабря 2019
-
23:54
-
23:53
-
23:38
-
23:37
-
23:21
-
23:08
-
22:53
-
22:50
-
22:43
-
22:23
-
22:23
-
21:56
-
21:42
-
21:25
-
21:08
-
21:06
-
20:57
-
20:25
-
20:24
-
20:08
-
19:58
-
19:50
-
19:47
-
19:40«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым Эксклюзив
-
19:29
-
19:27
-
19:19
-
19:07
-
19:06
-
19:00
-
18:49
-
18:46
Партнерский контент