Зидан установил уникальное достижение в матчах с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал первым тренером, избежавшим поражения в пяти первых «эль класико» на «Камп Ноу». За два прихода в испанский гранд француз пять раз играл с «Барселоной» на выезде, дважды выиграв и три раза сыграв вничью.



Напомним, в завершившемся «эль класико» команды сыграли вничью — 0:0. Команды впервые за 17 лет не сумела распечатать ворота друг друга.



Напомним, по итогам 16 сыгранных матчей команды, набрав по 35 очков, делили первое место в турнирной таблице Примеры. После сегодняшней встречи обе команды набрали по 36 очков, тогда как у их ближайшего преследователя — «Севильи» — 31 набранный пункт.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт 21 декабря, соперником каталонцев станет «Алавес». «Реал» днём позже на «Сантьягу Бернабеу» примет «Атлетик» Бильбао.

