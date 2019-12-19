Лангле — о моменте с Вараном: я не тот, кто любит бить игроков

Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле подвёл итоги домашнего «эль-классико», который завершился вничью (0:0), а также поделился мнением о столкновении с игроком «Реала» Рафаэлем Вараном в штрафной площади.

«Покидаем стадион с ощущением, что потеряли два очка. У нас тоже были явные моменты, так что мы испытываем горько-сладкое чувство. На «Камп Ноу» «Реал» приезжает защищаться, в отличие от «Бернабеу», где они всегда должны побеждать.

Можете думать, что это пенальти, но VAR принял решение, и его нужно уважать. Я хотел выбить мяч, использовал ноги и тело, чтобы сделать это посильнее. И случайно я коснулся ноги Варана. Я не тот, кто любит бить игроков, а Рафаэль мой приятель. Я просто мощно выносил мяч», — приводит слова Лангле Mundo Deportivo.

После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.