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Бутрагеньо — о моменте с Вараном: трудно понять, почему не был использован VAR

Бутрагеньо — о моменте с Вараном: трудно понять, почему не был использован VAR
Футбол / Испания 0

Директор мадридского «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо поделился мнением о столкновении Рафаэля Варана с защитником «Барселоны» Клеманом Лангле в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.

«Вы знаете, что мы сторонники VAR. Технология должна помогать арбитру, ведь он не может видеть всё. Для этого система и существует. Она должна вступать в действие, когда есть явная ошибка. Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном.

Судья не заметил два явных фола. Но трудно понять, почему в таких эпизодах не был использован VAR. Это всех смущает», — приводит слова Бутрагеньо Marca.

По итогам 17 туров команды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.

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