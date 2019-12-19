Буффон назвал победу над «Сампдорией» особенной

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон подвёл итоги матча 17-го тура итальянского чемпионата с «Сампдорией» (2:1).

Напомним, Буффон повторил рекорд бывшего игрока «Милана» Паоло Мальдини по количеству матчей в чемпионате Италии. Голкипер сыграл свой 647-й матч в чемпионате Италии.

«Всё выше и выше. Рывок, победа и матч, наполненный особым смыслом», — написал Буффон в своём «инстаграме».

«Ювентус» набрал 39 очков в 16 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (15) — на 15-м месте. На втором месте располагается миланский «Интер», имея в активе 39 очков. Следующий матч туринский клуб проведёт с «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Встреча состоится в воскресенье, 22 декабря.