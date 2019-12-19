Роналду: у меня были проблемы с коленом, но сейчас всё в порядке

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о результате матча 17-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1).

«Вся команда показала правильный настрой. Это был очень непростой матч, «Сампдория» играла в качественный футбол. Вся команда показала правильный настрой. Я рад, что помог клубу набрать три очка и у меня получился хороший гол. Я был рад помочь команде добиться очередного положительного результата.

У меня были проблемы с коленом на протяжении месяца, но теперь это в порядке и физически я чувствую себя хорошо. Я хочу помочь «Ювентусу» выиграть матчи и титулы», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Криштиану Роналду забивает уже в пятом матче подряд. В этом сезоне португальский игрок принял участие в 20 матчах и забил 12 голов.