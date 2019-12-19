Сульшер: Холанд — игрок, который мне нравится

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о нападающем «Ред Булл Зальцбург» Эрлинге Холанде.

«Он игрок, который мне нравится, мы всегда ищем хороших игроков. Холанд быстро прогрессирует, и он будет продолжать развиваться в любом клубе, в который он перейдёт. Мне не нужно так много говорить о нём, но как клуб, мы всегда ищем игроков, которые могут усилить наш состав и дополнить друг друга. В будущем мы увидим, что из этого получится», — приводит слова Сульшера Goal со ссылкой на Via Sport.

Холанд перешёл в «Ред Булл Зальцбург» в январе 2019 года. За форварда австрийцы заплатили «Мольде» € 5 млн. Действующий контракт 19-летнего норвежца рассчитан до 30 июня 2023 года.



В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.