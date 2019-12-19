Буффон: сейчас не время уходить. Чувствую, что должен продолжать играть

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал информацию о том, что он может продлить контракт с итальянским клубом.
«Игра меня захватывает, и это также причина, по которой я продолжаю. Знаю, что вместе с моими товарищами по команде я всё ещё могу подарить себе много прекрасных эмоций. Для меня сейчас важно не сыграть свой 648-й матч, а завершить сезон с «Ювентусом» на вершине таблице. Если это совпадёт, я буду только рад.
Сейчас будет неправильно уходить. Мне следует уважать того ребёнка, который сидит внутри меня. Я чувствую, что должен играть. Как долго это будет продолжаться? По крайней мере до июня», — приводит слова Буффона Football Italia.
«Ювентус» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Следующий матч туринский клуб проведёт с «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Встреча состоится 22 декабря.
- 19 декабря 2019
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