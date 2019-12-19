Широков: в Европе Слуцкий сильно не востребован, ничего не оставалось, как возвращаться

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера казанского «Рубина».
«Слуцкому ничего не оставалось делать, кроме как возвращаться в Россию. На текущий момент сильно в Европе он не востребован. Главное — он приобрёл европейский опыт, российский у него уже был. Посмотреть, как он поменялся после Европы, будет интересно. Теперь ему надо было вернуться в Россию, переосмыслить всё, что получил в Европе. Может, его наработки тут пригодятся.
В «Рубине» сейчас намечается какой-то большой проект. Сейчас Слуцкий будет бороться за выживание, а за что будет бороться дальше, не знает никто. Мне показалось, что «Рубин» зря отпустил Шаронова. Может, он сам не захотел остаться, но он молодой тренер, почему бы ему не поработать с опытным наставником в помощниках, тем более у Слуцкого отлично выстроен тренировочный процесс. Он бы посмотрел, как это работает, мог бы двигаться дальше.
Не грустно ли, что в Европе не осталось наших тренеров? Чтобы наши работали там, нужно чего-то добиваться. У Слуцкого дважды не получилось. Это факты, против которых не попрёшь. Хотя он, вообще-то, работал не в топовых чемпионатах, но ничего не добился. А Черчесов с «Легией» первое место занял. Мне не обидно, что у Слуцкого в Европе не получилось. Это ему должно быть обидно за это. Хотя я думал, что могло бы быть лучше», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 19 декабря 2019
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