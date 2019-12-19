Зозуля — о конфликте с фанатами: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля прокомментировал инцидент с болельщиками «Райо Вальекано», которые называли его нацистом во время матча 20-го тура испанской Сегунды. В результате встреча была остановлена.

«Всё, что было сказано обо мне, — неправда. Я простой футболист и патриот Украины. Поддерживаю свою страну. Я аполитичен. Я получил поддержку от президента своей страны. Хочу задать вопрос: будет ли какой-нибудь президент поддерживать нациста?

Спасибо всему украинскому народу за поддержку и людям, которые борются, потому что в мире есть мир. Благодарю также президента Украины и всех тех, кто поддерживает меня в Испании. Для меня Испания является вторым домом. Я люблю эту страну.

Никогда в своей жизни не встречал такой гостеприимной команды, как «Альбасете». Спасибо клубу за поддержку, я всегда буду обязан ему. Команда встала на мою сторону. Не знаю, как отблагодарить её за это.

Собираюсь ли я подать в суд на кого-то? Планирую встретиться с руководством команды, уверен, что мы что-то сделаем. Устал слышать подобные оскорбления. Моя семья знает, что я не нацист. Дочь спрашивает меня об этой ситуации, а я не знаю, что ответить.

Всё началось, когда я подписал контракт с «Райо Вальекано». Они сказали, что это произойдёт, потому что я поддерживал украинскую армию, а они были за другую сторону. Они не собираются менять мнение», — приводит слова Зозули Marca.