Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова

Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова
Футбол / РПЛ 0

Полиция приняла решение эвакуировать Никулинский суд, в котором сегодня, 20 декабря, должно пройти слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, передаёт корреспондент «Чемпионат» Максим Пахомов.

Заседание запланировано на 14:00 мск. Эвакуация произошла за полчаса до начала слушания. Причина эвакуации — анонимное сообщение о минировании.

Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.

Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.

Глушаков подал в суд на бывшую жену за то, что она засняла его в сауне
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019