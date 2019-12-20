Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова
Полиция приняла решение эвакуировать Никулинский суд, в котором сегодня, 20 декабря, должно пройти слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, передаёт корреспондент «Чемпионат» Максим Пахомов.
Заседание запланировано на 14:00 мск. Эвакуация произошла за полчаса до начала слушания. Причина эвакуации — анонимное сообщение о минировании.
Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.
Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.
Глушаков подал в суд на бывшую жену за то, что она засняла его в сауне
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