Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова

Полиция приняла решение эвакуировать Никулинский суд, в котором сегодня, 20 декабря, должно пройти слушание дела по иску полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, передаёт корреспондент «Чемпионат» Максим Пахомов.

Заседание запланировано на 14:00 мск. Эвакуация произошла за полчаса до начала слушания. Причина эвакуации — анонимное сообщение о минировании.

Глушаков подал иск к бывшей жене Дарье. Футболист намерен отсудить у неё 200 млн рублей.

Глушаковы выясняют отношения на законодательном уровне уже больше года. Ранее Дарья требовала от Дениса алименты на содержание детей и обвиняла его в измене. В конце октября было перенесено рассмотрение апелляционной жалобы на раздел имущества между экс-супругами.