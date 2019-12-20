Байрамян: на тренировке Карпин может назвать футболиста корягой

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о работе с главным тренером команды Валерием Карпиным.
«Перед играми мы ходим на установку, где узнаём состав и слышим последние слова тренера перед отъездом на игру. Идёшь, переживаешь, но Георгич каждый раз что-то находит и никогда не повторяется, говорит так, что слова уходят вглубь нас и заряжают. Чтобы я ни повторил за ним, это будет банально. «Мы готовы биться друг за друга», такого плана. У него есть харизма, и если бы его слова произнёс другой человек, мы бы так их не восприняли. Мы слушаем, перед нами человек, в лучшие годы игравший на высоком уровне, побеждал в России, сборной и Испании.
На тренировках он другой. Если не попадаешь по мячу — назовёт тебя корягой. Или скажет в конце тренировки: «На что играем? Давайте на 50 отжиманий или на кувырки». Он затравливает — а мы начинаем рубиться», — приводит слова Байрамяна Sports.ru.
- 20 декабря 2019
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