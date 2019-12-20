Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

МВД настроено на дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами

МВД настроено на дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами
Футбол / РПЛ 0

Накануне, 19 декабря, в Москве прошла встреча представителей Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и Министерства внутренних дел.

Как сообщает Sport24, правоохранительные органы выразили жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами и неудовлетворённость работой РФС и РПЛ с болельщиками. Представители силовых ведомств не считают, что действовали за пределами нормы, задерживая зрителей на матчах чемпионата России. Более того, они выступают за дальнейшее ужесточение методов работы с фанатами.

Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин выразил обеспокоенность ситуацией с футбольными фанатами в России, а также заявил, что лига направила запросы в МВД и ГУВД по всем задержаниям болельщиков.

Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет
Решение принципиально. Причина – Сан-Марино и Дзюба.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019