МВД настроено на дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами

Накануне, 19 декабря, в Москве прошла встреча представителей Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и Министерства внутренних дел.



Как сообщает Sport24, правоохранительные органы выразили жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами и неудовлетворённость работой РФС и РПЛ с болельщиками. Представители силовых ведомств не считают, что действовали за пределами нормы, задерживая зрителей на матчах чемпионата России. Более того, они выступают за дальнейшее ужесточение методов работы с фанатами.



Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.



Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин выразил обеспокоенность ситуацией с футбольными фанатами в России, а также заявил, что лига направила запросы в МВД и ГУВД по всем задержаниям болельщиков.

Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет Решение принципиально. Причина – Сан-Марино и Дзюба.