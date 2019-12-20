МВД настроено на дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами

Накануне, 19 декабря, в Москве прошла встреча представителей Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги и Министерства внутренних дел.
Как сообщает Sport24, правоохранительные органы выразили жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами и неудовлетворённость работой РФС и РПЛ с болельщиками. Представители силовых ведомств не считают, что действовали за пределами нормы, задерживая зрителей на матчах чемпионата России. Более того, они выступают за дальнейшее ужесточение методов работы с фанатами.
Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.
Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин выразил обеспокоенность ситуацией с футбольными фанатами в России, а также заявил, что лига направила запросы в МВД и ГУВД по всем задержаниям болельщиков.
- 20 декабря 2019
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