Моуринью: я всегда буду любить Лэмпарда, но надеюсь, что в воскресенье он проиграет
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнение о противостоянии со своим бывшим подопечным Фрэнком Лэмпардом.
«Как перед матчем, так и после него вы все увидите крепкое объятие — вне зависимости от того, как завершится матч. Думаю, что наши взаимоотношения никогда не испортятся, ведь я всегда буду благодарен Фрэнку за то, что он сделал для меня в то время, когда был футболистом.
Я люблю и всегда буду любить Лэмпарда, но надеюсь, что в ближайшее воскресенье он проиграет», — цитирует Моуринью Eurosport.
Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится 22 декабря. По итогам 17 туров «Тоттенхэм» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе «Челси» на три очка больше и 4-е место.
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