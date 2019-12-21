Моуринью — о назначении Артеты: сейчас лучшие тренеры — те, у кого ноль поражений

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью считает, что опытные наставники в наше время незаслуженно игнорируются клубами.

Вчера, 20 декабря, «Арсенал» возглавил Микель Артета, ранее занимавший должность ассистента в тренерском штабе «Манчестер Сити». На работу в лондонском клубе претендовал также Карло Анчелотти.

«Раньше лучшими тренерами были парни с большим количеством побед, а сейчас лучшими считаются те, у кого наименьшее количество поражений.

Анчелотти три раза выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Италии, Франции и Англии, везде выигрывал национальные кубки, но он проиграл около 200 матчей. У меня 150–180 поражений — Карло немного старше меня.

Думаю, сейчас дело не в том, сколько вы выиграли, а в том, сколько не проиграли. Так что сейчас лучшими тренерами, наверное, считаются те, у кого ноль поражений.

Клубы просматривают резюме и смотрят на количество проигрышей. В итоге работу получает тот, у кого их меньше. Не могу найти другой причины», — приводит слова Моуринью Goal.