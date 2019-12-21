Флик: «Бавария» хочет завершить первый круг победой, но с «Вольфсбургом» будет непросто
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий в преддверии матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом».
«Хотим завершить первый круг победой и показать нашим болельщикам на прощание классную игру. Мы полны решимости отдать последние силы. «Вольфсбург» — крепкая команда, в их составе есть очень сильные в игре на втором этаже футболисты. Это очень разносторонняя команда. Определённо будет непросто», — приводит слова Флика пресс-служба мюнхенского клуба.
Матч «Бавария» — «Вольфсбург» состоится сегодня, 21 декабря, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Начало — в 17:30 мск.
«Бавария», набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Вольфсбург» (24) — на девятом.
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