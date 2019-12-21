«Этот индюк держит нас за придурков». Испанские болельщики не поверили Зозуле

Испанские болельщики футбола не удовлетворены оправданиями украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.
В частности, в комментариях под новостями о Зозуле на сайте Marca пользователи пишут следующее:
«Зозуля и совпадения. Потянет на документальный фильм».
«Каждое объяснение в отдельности заслуживает доверия. Проблема в том, что подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец».
«Был связан с ультраправой группировкой, поскольку думал, что это компания по производству солнцезащитных кремов. Финансировал батальон, поскольку думал, что это ютуберы, которые снимают геймплей Call of Duty. Снялся с Бандерой, поскольку думал, что это лысый из фильма. Сделал фото с 14:88 на табло и 18-м номером на футболке, поскольку счёт показался забавным».
«Ничего общего с уткой. Просто летит, как утка, и крякает».
«Этот индюк держит людей за придурков».
«Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон».
«Зову его детей Адольфом, Бенито и Франсиско, потому что имена красиво звучат».
Напомним, после инцидента с фанатами «Райо Вальекано» в Сети появились фото Зозули на фоне табло со счётом 14:88 и на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.
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