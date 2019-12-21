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«Этот индюк держит нас за придурков». Испанские болельщики не поверили Зозуле

«Этот индюк держит нас за придурков». Испанские болельщики не поверили Зозуле
Футбол / Испания 0

Испанские болельщики футбола не удовлетворены оправданиями украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.

В частности, в комментариях под новостями о Зозуле на сайте Marca пользователи пишут следующее:

«Зозуля и совпадения. Потянет на документальный фильм».

«Каждое объяснение в отдельности заслуживает доверия. Проблема в том, что подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец».

«Был связан с ультраправой группировкой, поскольку думал, что это компания по производству солнцезащитных кремов. Финансировал батальон, поскольку думал, что это ютуберы, которые снимают геймплей Call of Duty. Снялся с Бандерой, поскольку думал, что это лысый из фильма. Сделал фото с 14:88 на табло и 18-м номером на футболке, поскольку счёт показался забавным».

«Ничего общего с уткой. Просто летит, как утка, и крякает».

«Этот индюк держит людей за придурков».

«Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон».

«Зову его детей Адольфом, Бенито и Франсиско, потому что имена красиво звучат».

Напомним, после инцидента с фанатами «Райо Вальекано» в Сети появились фото Зозули на фоне табло со счётом 14:88 и на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.

Зозуля объяснил фотографию на фоне табло со счётом 14:88
Зозуля рассказал, зачем сфотографировался с изображением Бандеры
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