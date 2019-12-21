«Манчестер Сити» и «Реал» интересуются Маркиньосом

«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» проявляют интерес к защитнику «Пари Сен-Жермен» Маркиньосу, сообщает Le10sport.com.

Маркиньос пока не может договориться с «ПСЖ» о продлении контракта. Действующие соглашение 25-летнего бразильца с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. «Манчестер Сити» и «Реал» хотят воспользоваться ситуацией. Оба клуба уже связывались с представителями футболиста.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Ранее защитник играл в «Роме» и «Коринтиансе». В нынешнем сезоне бразилец помог парижанам в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1. В 17 встречах команда Томаса Тухеля набрала 42 очка. Сегодня, 21 декабря, столичный клуб на своём поле проведёт матч 19-го тура с «Амьеном», начало — в 22:45 мск.