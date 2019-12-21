«Барселона» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча начнётся 21 декабря в 18:00

Сегодня, 21 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 18-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Алавес». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марио Мелеро. Его ассистентами будут Мануэль Анхель Торре Симьяно и Хосе Луис Мартинес Серрато. Резервный рефери — Фернандо Буэно Прието.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 36 очков. «Алавес» (19) занимает 14-е место.

В 19-м туре «Барселона» 4 января на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Алавес» на следующий день дома встретится с «Бетисом».

Календарь матчей Примеры сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу испанского первенства можно посмотреть здесь.