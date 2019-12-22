Конте: «Интер» может порадоваться набранным очкам и месту в таблице

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подвёл итоги домашнего матча 17-го тура с «Дженоа», который завершился победой хозяев со счётом 4:0.

«Благодаря трудностям каждый почувствовал причастность, каждый взял на себя ответственность. Мы никогда не должны сомневаться в нашей работе. Это был хороший матч, несмотря на отсутствие ряда игроков. У нас были кое-какие проблемы, но порой именно они позволяют выжимать из себя максимум. Теперь мы должны продолжить удивлять и выкладываться — такова цель на сезон.

Если бы мне сейчас пришлось говорить про январское трансферное окно, то я бы проявил неуважение к собственным игрокам, полностью выкладывающимся ради «Интера».

То, что у нас 42 очка на Рождество, — следствие нашей работы и профессионализма парней, отдающих все ради команды. Нам нельзя останавливаться, но можно порадоваться набранным очкам и месту в таблице. Теперь парни могут отдохнуть 8 дней, но им не стоит забывать обо мне», — приводит слова Конте Sky Sport Italia

«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям. «Дженоа» (11) остался на 19-й строчке.