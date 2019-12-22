Менди: «Ман Сити» может догнать «Ливерпуль», нужно биться до конца
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди поделился мнением о шансах команды догнать лидирующий «Ливерпуль» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Можно ли догнать «Ливерпуль»? Конечно. Если бы это было невозможно, мы бы перестали играть и сразу вручили им кубок. Нужно биться до конца и смотреть, что из этого выйдет.
«Ман Сити» нужно набирать по 3 очка в каждом матче. Важно не отступать. В прошлом сезоне мы потеряли много очков в этот период. В этом сезоне играем более сосредоточенно. Наступает очень важный момент для всей лиги», – приводит слова Менди Daily Mail.
«Манчестер Сити» в 18 матчах АПЛ набрал 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» (49), сыграв на один матч меньше, лидирует в чемпионате.
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- 22 декабря 2019
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