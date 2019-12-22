Тиль: мой девиз — никогда не сдаваться!

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль, которому 22 декабря исполнилось 22 года, ответил на вопросы о себе в интервью пресс-службе клуба.

«Думаю, что отличительная черта моего характера заключается в том, что я люблю помогать другим людям. Всегда стараюсь это делать.



Счастливым меня делают моя семья и друзья. Считаю их самым важным в жизни.



Больше всего я ненавижу закупаться продуктами. Я много ем, в начале каждой недели приходится снова и снова ездить в город за продуктами. А я немного ленивый в этом плане.



Любимым предметом в школе была математика. Она всегда хорошо мне давалась.



Самый памятный подарок? Пожалуй, когда все друзья и родные внезапно устроили мне праздник. Было очень приятно собраться вместе.



Мой девиз — никогда не сдаваться.



Любимый предмет одежды — джинсы. Они дополняют любой наряд.



Любимое место для отдыха — юг Франции. Всегда там отдыхал.



За что люблю футбол? Мне нравится игра сама по себе. Футбол — самый увлекательный вид спорта.



Я люблю книги о Гарри Поттере. Потому что это выдумка, благодаря которой можно создавать образ происходящего в голове. Фильмы отличаются в этом плане: в кино всё уже придумали за тебя, можно лишь смотреть на результат», — сказал Тиль.