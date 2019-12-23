Компани: не думаю о том, что могу заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани, ныне выступающий в составе «Андерлехта», высказался о том, может ли сменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «горожан».



«Не думаю об этом. Это смешно. Если бы я находился в руководстве «Манчестер Сити», то сделал бы всё, чтобы удержать Гвардиолу в клубе как можно дольше. Он действительно лучший», — приводит слова Компани Sky Sports.



Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством каталонского специалиста «горожане» дважды стали чемпионами Англии, выиграли Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.



«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 49 очков в 17 матчах.

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