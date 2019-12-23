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Глушаков: Федун — святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона «Спартака»

Глушаков: Федун — святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», рассказал об отношении к владельцу красно-белых Леониду Федуну.

«Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, а то будет история как с «Торпедо» — с горки вниз.

Что касается его окружения, то Леониду Арнольдовичу виднее, с кем ему удобнее вести дела. Я пока ещё долго рассчитываю играть в футбол. Но когда закончу, могу с удовольствием присоединиться к его команде менеджеров, чтобы бороться за чемпионство со «Спартаком», ха-ха!» — приводит слова Глушакова Sport24.

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