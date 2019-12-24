Источник: «Ювентус» предложил € 60 млн и Джана за Погба

«Ювентус» продвинулся в переговорах по полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает Tuttosport.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов выложить за француза € 60 млн и включить в сделку хавбека Эмре Джана, и этого может хватит английскому клубу, чтобы осуществить этот трансфер «как можно скорее».

Контракт французского полузащитника в «Манчестер Юнайтед» заканчивается через 18 месяцев. Это означает, что клуб может рассмотреть возможность продажи игрока в ближайшее время, чтобы получить крупную сумму за его уход. Ранее появилась информация, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не собирается отпускать Погба в январское трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.