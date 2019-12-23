Арестован фанат «Челси», оскорблявший Сона на расовой почве
Болельщик «Челси», выкрикивавший расистские оскорбления в адрес нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (2:0), был арестован, сообщает Sky Sports.
Напомним, оскорбления на расовой почве звучали также с трибуны с фанатами «шпор». Нелицеприятным выкрикам подвергся защитник синих Антонио Рюдигер. Диктор стадиона несколько раз призывал болельщиков прекратить оскорблять футболиста. «Тоттенхэм» затем выступил с заявлением о расследовании инцидента и пообещал наложить на виновных пожизненный запрет на посещение матчей.
«Тоттенхэм», набрав после 18 туров 26 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Челси» (32) располагается на четвёртой строчке.
«Тоттенхэм» пообещал наложить пожизненный запрет на фанатов-расистов
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