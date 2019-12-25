Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кто был лучшим вратарём РПЛ в 2019 году?

Кто был лучшим вратарём РПЛ в 2019 году?
Футбол / РПЛ 0

Подходит к концу 2019 год. Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв после 19 туров.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим вратарём чемпионата России в этом году?

Среди предложенных вариантов – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Михаил Кержаков («Зенит»), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Наиболее громкие и одновременно удачные решения.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019