Кто был лучшим вратарём РПЛ в 2019 году?
Подходит к концу 2019 год. Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв после 19 туров.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим вратарём чемпионата России в этом году?
Среди предложенных вариантов – Игорь Акинфеев (ЦСКА), Михаил Кержаков («Зенит»), Александр Максименко («Спартак») и Матвей Сафонов («Краснодар»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других
Наиболее громкие и одновременно удачные решения.
- 25 декабря 2019
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