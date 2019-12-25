Лингард: цель «Манчестер Юнайтед» — выиграть трофей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, что манкунианцы стремятся выиграть трофей в нынешнем сезоне.
«Есть много соревнований, и наша команда всегда стремится выиграть трофей. У нас нет определённого трофея, который мы хотим выиграть. Но мы участвуем в четырёх соревнованиях и хотим выиграть трофей — это главная цель «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Лингарда Daily Mail.
«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков в 18 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут завтра, 26 декабря, на своём поле с «Ньюкасл Юнайтед». В Лиге Европы «дьяволы» вышли в 1/16 финала, где сыграют с «Брюгге». В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити».
- 25 декабря 2019
-
20:36
-
20:16
-
20:15
-
19:55
-
19:50
-
19:33
-
19:17
-
19:13
-
18:59
-
18:49
-
18:41
-
18:27
-
18:24
-
17:50
-
17:46
-
17:35
-
17:28
-
17:25
-
17:18
-
16:53
-
16:24
-
16:19
-
16:12
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:43
-
14:36
-
14:36
-
14:29
-
14:03
-
13:47
-
13:33
-
13:27
-
12:51