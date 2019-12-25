Лингард: цель «Манчестер Юнайтед» — выиграть трофей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, что манкунианцы стремятся выиграть трофей в нынешнем сезоне.

«Есть много соревнований, и наша команда всегда стремится выиграть трофей. У нас нет определённого трофея, который мы хотим выиграть. Но мы участвуем в четырёх соревнованиях и хотим выиграть трофей — это главная цель «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Лингарда Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков в 18 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч манкунианцы проведут завтра, 26 декабря, на своём поле с «Ньюкасл Юнайтед». В Лиге Европы «дьяволы» вышли в 1/16 финала, где сыграют с «Брюгге». В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити».