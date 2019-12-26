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Нападающий «Монпелье»: подарил бы Неймару книгу «Уважение для чайников»

Нападающий «Монпелье»: подарил бы Неймару книгу «Уважение для чайников»
Футбол / Франция 0

Нападающий «Монпелье» Анди Делор рассказал, какой бы сделал подарок нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.

«Всё хорошо, у него много денег, и ему не нужен мой подарок. Ну да ладно, я бы купил ему книгу «Уважение для чайников». Это было бы отличным завершением этой истории», — приводит слова Делора France Football.

Во время матча 17-го тура французской Лиги 1 между «Монпелье» и «ПСЖ» (1:3) Неймар вступил в словесную перепалку с Делором в подтрибунном помещении.

После 19 туров чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу, набрав 45 очков. «Монпелье» в свою очередь располагается на 9-м месте, набрав 27 очков.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неймар провёл 10 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

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