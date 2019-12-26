Первый тренер Шапи: когда он пришёл записаться, сказал ему: «Ты же совсем маленький»

Мурза Мурзаев, первый тренер нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, как начинался футбольный путь форварда.
«Помню, в детстве он пришёл в раздевалку записаться, маленький ещё совсем был. Я говорю: «Ты же совсем маленький». Шапи ответил: «Я люблю футбол, хочу играть». С отцом зашёл, я посмотрел, думаю: «Интересный мальчишка». Он очень редко пропускал тренировки. Дождь, ветер — всё равно приходил, даже не опаздывал. Куртка на нём была такая большая, сам ещё маленький, а куртка висела. Не мешало ли, что он любит хинкали и лепёшки? Нет, скорее помогало», — передаёт слова Мурзаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В нынешнем сезоне 20-летний Сулейманов провёл 17 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
- 26 декабря 2019
-
13:27
-
13:24
-
13:18
-
13:03
-
13:02
-
12:44
-
12:25
-
12:21
-
12:12
-
12:07
-
11:55
-
11:40
-
11:37
-
11:18
-
10:55
-
10:52
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
09:58
-
09:50
-
09:38
-
09:31
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:50
-
07:30
-
06:19
-
05:59
-
03:56
-
02:30