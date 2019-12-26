Первый тренер Шапи: когда он пришёл записаться, сказал ему: «Ты же совсем маленький»

Мурза Мурзаев, первый тренер нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, рассказал, как начинался футбольный путь форварда.



«Помню, в детстве он пришёл в раздевалку записаться, маленький ещё совсем был. Я говорю: «Ты же совсем маленький». Шапи ответил: «Я люблю футбол, хочу играть». С отцом зашёл, я посмотрел, думаю: «Интересный мальчишка». Он очень редко пропускал тренировки. Дождь, ветер — всё равно приходил, даже не опаздывал. Куртка на нём была такая большая, сам ещё маленький, а куртка висела. Не мешало ли, что он любит хинкали и лепёшки? Нет, скорее помогало», — передаёт слова Мурзаева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В нынешнем сезоне 20-летний Сулейманов провёл 17 матчей в РПЛ, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.