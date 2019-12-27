Сульшер сравнил форварда «МЮ» с Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер похвалил нападающего команды Мейсона Гринвуда.
«Не так уж много я могу вспомнить таких футболистов, как Мейсон. У него невероятная техника и удары с обеих ног. Он не просто бьёт с обеих ног 50 на 50, а, скорее всего, 60 на 60! Криштиану тоже может бить с левой, но Мейсон делает это просто исключительно. У него есть всё необходимое. Он молод и должен ещё многому научиться, он это знает. Он должен брать на себя больше, как это делает Рашфорд. В 18 лет я даже и близко не был к тому уровню, который он показывает сейчас», — приводит слова Сульшера The Sun.
Мейсон Гринвуд забил свой 8-й гол в этом сезоне во всех соревнованиях за «Манчестер Юнайтед». Только один игрок до 20 лет забил больше, чем он, — Джейдон Санчо, забивший 12 голов.
- 27 декабря 2019
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