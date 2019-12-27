Джеррард опроверг слухи об интересе к Жиру
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард опроверг слухи об интересе клуба к нападающему «Челси» Оливье Жиру.
Ранее на этой неделе французское издание сообщило, что Джеррард лично заинтересован в приобретении француза и уже контактировал с футболистом.
«Нас связывают с различными качественными игроками. Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Если кто-то что-то знает об этом, дайте ему мой номер телефона. А то я впервые услышал о том, что мы им интересуемся. Но он хороший игрок», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.
33-летний нападающий принял участие всего в пяти матчах чемпионата Англии в этом сезоне за «Челси». Оливье Жиру не отметился результативными действиями. Ранее игрок не исключил своего возвращения во французский чемпионат.
Жиру: будет сложно остаться в «Челси»
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