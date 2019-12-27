Одноклубник Черышева перешёл в «Осасуну» на правах аренды
«Осасуна» на официальном сайте объявила о договорённости с «Валенсией» об аренде защитника Тони Лато. Арендное соглашение 22-летнего испанского игрока рассчитано до 30 июня 2020 года.
Лато начал текущий сезон также в аренде — он выступал за юношескую команду ПСВ. Контракт с эйдховенским клубом был расторгнут. Защитник является воспитанником академии «Валенсии». Напомним, в составе «Валенсии» также выступает российский полузащитник Денис Черышев.
«Осасуна» набрала 23 очка в 18 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» (28) — на 8-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 39 очков в 18 матчах.
Черышев в свой день рождения поздравил болельщиков «Валенсии» с Новым годом
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